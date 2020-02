3.725 vrijwilligers 's nachts op pad om aantal daklozen in Berlijn te tellen

Van 22 uur tot 1 uur 's nachts zijn 3.725 vrijwilligers, onder wie heel wat studenten, de stad ingetrokken in een poging om alle daklozen in de Duitse hoofdstad te tellen. Zij beperkten zich daarbij niet enkel tot de straten, maar gingen ook onder de bruggen en in tenten en andere zelfgemaakte schuilplaatsen een kijkje nemen.

Het initiatief kreeg de naam "Nacht van de Solidariteit" mee en moet leiden tot een betere verdeling van de middelen voor de dakloze bewoners van de stad. Het is de eerste keer dat wordt geprobeerd om het aantal daklozen van een grote Duitse stad in kaart te brengen. De duizenden vrijwilligers werden verdeeld in 617 teams, die in bepaalde gebieden het gezelschap kregen van straathoekwerkers.

Op 7 februari worden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe betrouwbaar de cijfers zullen zijn.