Bert Verbeke met zijn mama op de planken: "Het was heel raar om te zeggen dat ze iets niet goed deed"

Bert Verbeke kennen we van het theater, van televisie, van musicals en nu ook van zijn mama. Samen met mama Annemie Deckmyn staat hij op het podium in een theatervoorstelling met muziek van hem en teksten van haar. Start Je Dag op Radio 2 Oost-Vlaanderen haalde hen samen aan de telefoon op deze Gedichtendag om het daarover te hebben.

Annemie Deckmyn schrijft al enkele jaren poëzie, maar blijft daar bescheiden bij: "Ik volgde wat schrijflessen en deed soms mee aan wedstrijden. De bundel is een verzameling van een aantal jaren." Nu heeft ze een dichtbundel uitgegeven met als titel 'Alles gebeurt onderweg'. Dat is meteen ook de titel van de theatervoorstelling.

Het is een voorstelling met piano, gitaar en soundscapes. "Van één gedicht heb ik een popliedje gemaakt, het is een variatie aan muziek die ik onder de gedichten van mijn mama steek."

Geen podiumbeest

"Mijn mama is geen podiumbeest", zegt Bert. "Maar", lacht hij, "'Alles gebeurt onderweg' zijn ongelooflijk mooie gedichten, en dat probeer ik zo objectief mogelijk te zeggen. Mensen zeiden 'ge moet daar mee optreden'. Ik wilde haar graag muzikaal ondersteunen."

"Het was leuk dat ik gesteund werd door Bert", zegt Annemie. "Ik dacht, nu kan er niks meer mis gaan met hem als coach".

Die coaching voelde in het begin wat raar voor Bert. "Het is heel bijzonder, want de eerste paar repetities waren bij mij thuis en de eerste keer dat ik dingen moest zeggen als 'mama, dat is niet goed zoals je dat doet', dat is heel raar. Mijn mama heeft nog niet de leeftijd waarop je als kind je ouders moet beginnen te coachen."

De voorstelling vindt vanavond plaats in de bibliotheek van Lokeren, er is er ook nog een in Maldegem en volgend theaterseizoen op andere plaatsen. "We spelen graag in bibliotheken, daar komt het goed tot zijn recht", voegen moeder en zoon er nog aan toe.