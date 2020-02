Betaalt u vanaf 1 mei meer bij de tandarts? Tandartsen en ziekenfondsen sluiten nieuw tariefakkoord

Voor de periode 2020-2021 hebben de tandartsen en ziekenfondsen gisteravond een nieuw akkoord gesloten. De belangrijkste conclusie daar is dat patiënten in een aantal gevallen nog meer uit eigen zak zullen moeten betalen. Als ze tanden trekken, vullen of voor kunstgebitten zorgen, mogen tandartsen hun ereloon - soms fors - optrekken.