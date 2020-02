Britse ambassadeur in België: "Brexit betekent echt niet dat we jullie de rug toekeren"

Ambassadeur Martin Shearman is nu zeven maanden op post in Brussel. "Ja, het waren moeilijke momenten vorig jaar" geeft hij toe. "Omdat er zoveel onduidelijkheid was. Maar dat is nu voorbij. Het doel is duidelijk". Dat doel is dus de brexit, en zo snel mogelijk tot een goed akkoord komen.

"Mensen hier in Brussel interpreteren die brexit soms alsof we hen de rug toekeren. Maar dat is helemaal niet het geval. We willen een goed samenwerkingsverband opzetten. We hebben veel gemeen en dat blijft ook zo." Ambassadeur Shearman heeft het dan onder meer over de economische en culturele banden tussen de twee landen.