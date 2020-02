Rusland sluit grens met China, aantal besmettingen met coronavirus blijft stijgen

Uit een nieuwe balans van de Chinese gezondheidscommissie zijn er nu al 7.711 officiële besmettingen en 170 overlijdens gemeld door het nieuwe coronavirus. Dat dook bijna een maand geleden voor het eerst op in de miljoenenstad Wuhan, in de oostelijke provincie Hubei. De meeste besmettingen situeren zich dan ook in de regio rond Wuhan, maar het virus is nu in alle regio's van China gemeld. Voor het eerst is ook iemand ziek geworden in Tibet.

Intussen is ook een eerste besmetting gemeld in India. Het zou gaan om een student uit de zuidelijke deelstaat Kerala die teruggekeerd was uit Wuhan. Ook de Filipijnen hebben een eerste geval van het virus opgemerkt. Het gaat om een Chinese vrouw die via Hongkong het land was binnengekomen.