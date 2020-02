Beluister hier de drie winnaars van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel

Crooked Steps is een trio muzikanten uit Melle, bij Gent. Lou, Thomas en Bas en hun bluesy gitaren brengen met "Sugar" een perfecte balans tussen kalm en snoeihard. "De onstuimigheid van pakweg The Kinks en de geest van John Lee Hooker", schreef Musiczine. De band was al finalist van de Student Rock Rally én Jonge Wolven in 2017, en finalist van de Maanrockrally in 2018. Deze overwinning zat er dus aan te komen.