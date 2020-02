"Love them just a litte bit more": de Dolly Dots komen samen voor tournee langs Nederlandse theaters

De meidengroep ging in 1988 uit elkaar, maar bracht tien jaar later een compilatie-album ("The collection") uit. In 2007 kwamen ze bijeen en werden in concertzaal Ahoy succesvolle reünieconcerten gegeven. In 2008 volgde de "Goodbye for now tour". Een jaar later stierf echter één van de Dolly Dots aan de gevolgen van longkanker, Ria Brieffies. De overige leden beloofden niet meer samen op te treden. "Zes meisjes, zes vrouwen, zussen voor altijd", klonk het credo.



Maar in 2016 waagden ze zich er toch aan met een kort optreden bij de Toppers in de Johan Cruijff Arena (Amsterdam). En ze kregen opnieuw de smaak te pakken.

Van september tot februari staan de Dolly Dots opnieuw in Nederlandse theaters. Ze zullen deze keer ook de verhalen achter het succes vertellen. "Waar we ook kwamen, het was altijd een krankzinnig circus. Gelukkig hadden we elkaar en we maakten er altijd wat van", verklappen ze al.