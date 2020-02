Belgische staat gaat in beroep tegen dwangsom voor niet terughalen kinderen IS-strijders 

Daarnaast werden er nog meer maatregelen genomen: de regering heeft besloten om een zogenoemd tegenberoep aan te tekenen tegen de beslissing van de kortgedingrechter. En dat komt als een verrassing aangezien de regering eerder had aangegeven om juist géén beroep aan te tekenen.

Het tegenberoep kwam er nadat de advocaten van de families wél in beroep waren gegaan. Zij wilden namelijk dat, naast de kinderen, ook de ouders terug konden keren. De Belgische staat besliste om dan ook in beroep te gaan. Daarmee wil de regering voor de rechtbank bewijzen dat alles in het werk is gesteld om aan het vonnis tegemoet te komen.

Maar volgens Abderrahim Lahlali, één van de advocaten, zou dat een vreemde wending zijn. Volgens hem heeft de advocaat van de Belgische staat formeel meegedeeld dat er geen hoger beroep zal aangetekend worden. "Wanneer zij nu toch een tegenberoep gaan aantekenen, zullen wij de onontvankelijkheid daarvan inroepen. In de tussentijd zullen de dwangsommen blijven lopen en hebben wij ook een deurwaarder aangesteld om deze te innen", aldus Lahlali.