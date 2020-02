Fort Leopold in Diest wordt thuishaven van vleermuizen

Het Fort Leopold was in de negentiende eeuw een belangrijk onderdeel van de verdedigingsgordel rond Diest. Het ligt op de Lazarijberg en biedt een prachtig uitzicht op de stad maar ook op de even verder gelegen citadel. Bedoeling was dat het fort de stad zou beschermen maar enkele jaren nadat het in gebruik werd genomen, werd het al verbouwd tot een gevangenis. De gestrafte militairen van de gevangenis van Leuven werden naar het fort gebracht. Geschriften op de muur zijn nog altijd stille getuigen van die tijd. Ook tijdens de wereldoorlogen werden er gevangen opgesloten.

Beschermd maar vochtig gebouw

Het fort werd in het tweede deel van de twintigste eeuw door de para's gebruikt maar die trokken er ruim 20 jaar geleden weg. Sindsdien is er enkel nog een conciërge die het gebouw onderhoudt. In 1996 werd het een beschermd monument. Het gebouw is opgetrokken uit honderdduizenden bakstenen en heeft hele dikke muren. Daardoor is het er erg kil, wat ideaal is voor vleermuizen. Die vonden er de afgelopen jaren een perfecte woonplaats. Het agentschap Natuur en Bos wil het fort nu nog aantrekkelijker maken voor de vleermuizen vertelt boswachter Geert Coninx: "We zullen enkele vensters dichtmaken, enkele ruimtes afsluiten, ook zullen er vaten met water geplaatst worden om het gebouw nog vochtiger te maken en er komt vleermuisvriendelijke verlichting."

Vleermuizen

Op dit moment verblijven er ongeveer 130 vleermuizen in het fort, het gaat om zeven verschillende soorten. Je vindt er vooral dwergvleermuizen maar ook de baardvleermuis, de Brandt-vleermuis, de laatvlieger en de franjestaart. Ook zeldzame soorten zoals de grijze grootoorvleermuis en de ingekorven vleermuis kan je hier terugvinden. Bedoeling is dat de vleermuizenpopulatie de komende jaren zal toenemen, en dat is meteen ook goed nieuws voor de uilen die in het fort leven, want zij lusten wel eens een vleermuis.