Hoe zal Europa handel drijven met de Britten na de brexit?

Wat vrijwel zeker is, is dat het moeilijke onderhandelingen worden, die veel onzekerheid teweegbrengen bij de bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Dat is onder meer het geval bij Vergro in Meulebeke, de grootste Belgische exporteur van groenten en fruit naar het Verenigd Koninkrijk. Een derde van de jaarlijkse omzet van 150 miljoen euro gaat naar de Britten. "Hier in Meulebeke bevinden we ons op anderhalf uur rijden van de Eurotunnel. Prei en tomaten die hier op de middag binnenkomen, staan 's avonds al in Londen", zegt verkoper Bruno Van Voerenbergh. "Onze klanten zijn het jarenlang gewoon geweest om snel bevoorraad te worden. We hopen dat de douaneformaliteiten de wachttijden niet gaan verlengen en dat we nog altijd om tien uur ‘s avonds bij onze klanten kunnen zijn."

Vergro heeft al een Britse postbus opgericht om als nodig daar snel mensen in dienst te nemen. En misschien heeft de brexit ook troeven. "We denken dat het voor kleinere exporteurs niet de moeite zal lonen om die investeringen in het Verenigd Koninkrijk te doen", zegt Van Voerenbergh. "Waardoor wij onze positie kunnen versterken, dat hopen we toch."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: