Op dit moment is er geen winter te zien, en ook de voorbije weken en maanden zijn we gespaard. De gemeentebesturen zien het graag gebeuren. Strooien kost geld, en al het geld dat niet in zout opgaat, kan voor iets anders dienen, is de redenering. En het gaat soms over stevige bedragen. Wist u dat de stad Brugge in de strenge winter van 2012-2013 een slordige 150.000 euro uitgaf aan strooizout alleen? Voor de steden en gemeenten is winterkoude dus echt niet nodig.