Historisch beschermde kledingwinkel in Gent volledig uitgebrand

In Gent is afgelopen nacht een kledingwinkel volledig uitgebrand. De winkel is gevestigd in een beschermd gebouw dat van historische waarde is. Ook de aanpalende kantoren van museum Huis van Alijn zijn beschadigd. De uitbaatster van de winkel reageert emotioneel: "Met heel veel pijn in het hart heb ik vannacht mijn levenswerk in vlammen zien opgaan."