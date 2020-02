Internetcriminelen doen zich voor als kunstkoper en lichten Nederlands museum op voor bijna 3 miljoen euro

De onderhandelingen gebeurden blijkbaar per e-mail en duurden maandenlang. De criminelen konden meekijken en deden zich op een beslissend moment voor als de verkopende partij. Ze konden het museum overhalen het overeengekomen bedrag van 2,85 miljoen euro op een rekening van de criminelen in Hongkong te storten.

De museumdirecteur zegt aan de Nederlandse omroep NOS dat hij de beveiliging van zijn e-mailsysteem heeft laten onderzoeken. "Uit die onderzoeken is gekomen dat er in onze e-mailsystemen geen enkele kwetsbaarheid zat, dat ze up-to-date en in orde waren. Wij hebben uiteindelijk de kunsthandelaar voor de rechter gedaagd om duidelijk te krijgen dat dit schilderij gekocht en betaald is."

Het museum vond dat de Londense kunsthandelaar had moeten zien dat er zich een derde partij in het mailverkeer had gemengd en heeft de kunsthandelaar voor de rechter gedaagd. Maar de rechter heeft vandaag geoordeeld dat het museum had moeten nazien of het doorgestuurde rekeningnummer wel dat van de kunsthandelaar was.