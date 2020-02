Karl Vannieuwkerke schrijft emotionele brief voor zieke doelman Miguel Van Damme: "Ik wens je het allerbeste"

Karl Vannieuwkerke kent de doelman niet persoonlijk, maar ze hebben wel twee raakpunten. Ook Vannieuwkerke was vroeger een doelman en vocht tegen kanker. "We haalden allebei de krant met onze ziekte. Maar wat jou nu voor een derde keer overkomt, is nog maar eens een harde confrontatie met de realiteit. Elke dag krijgen duizenden mensen te horen dat hun leven er plots helemaal anders uitziet. Wie je bent, wat je doet en hoe oud je bent, maakt voor het vreselijke monster niets uit. Het raakt me keer op keer ontzettend hard. Als ervaringsdeskundige nog meer dan vroeger."

"Voetbal zal, na een strijd tegen kanker, nooit meer de bovenhand halen op het leven"

Vannieuwkerke wil met de brief Van Damme een hart onder de riem steken en geeft daarbij voorbeelden uit zijn eigen strijd. "De knagende onzekerheid en de onblusbare drang om te genezen vormen een explosieve cocktail. Doemgedachten nestelen zich soms met diabolische wellust in je hoofd. Maar je lijkt me het type dat vooral positief denkt. Dat helpt. Elke beklimming die je nu doet, is hopelijk een offer dat zich zal uitbetalen in de beloning van een afdaling. Klim moedig verder, lieve Miguel. Het zou fantastisch zijn om je opnieuw onder de lat te zien staan, maar het zou al lang goed genoeg zijn als je geneest en zonder topvoetbal met je familie en vrienden een kwalitatief leven kunt uitbouwen."

Je kan de volledig brief lezen op de site van de Krant van West-Vlaanderen.