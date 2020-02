Kat raakt vast in vossenklem in openbaar bos Maldegem: "Wat als het een kind was?"

Opnieuw is een kat klem komen te zitten in een gevaarlijke vossenklem.

In openbaar bos

Deze keer vond het pijnlijke incident gisteren plaats in het Reesinghebos in Maldegem, een openbaar bos waar ook kinderen lopen. Het beestje heeft de vossenklem overleefd, maar het is voorlopig nog onduidelijk hoe het ermee gaat. De eigenares van de kat roept de burgemeester op om de groendienst extra controles te laten doen in openbare bossen om zulke incidenten in de toekomst te vermijden. Deze keer is het een kat, maar de vrouw vreest dat er wel eens een kind in zo'n klem kan komen te zitten.