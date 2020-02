Ook fractieleider Egbert Lachaert kandidaat-voorzitter bij Open VLD: "Economisch verhaal moet opnieuw centraal"

Lachaert is van opleiding jurist en was tijdens zijn studiejaren in Gent al actief als voorzitter bij de liberale studentenvereniging LVSV. Via een opstap in de gemeentepolitiek van Merelbeke stelde hij zich in 2010 kandidaat voor het federaal parlement.

Hij raakte niet verkozen, maar verving vanaf 2012 wel Vlaams Parlementslid Filip Anthuenis toen die ontslag nam. Daarmee stapte hij in de voetsporen van zijn vader, Patrick Lachaert, ook een jurist. In 2014 maakte Lachaert (jr.) dan toch de overstap naar het federale niveau, nadat hij bekendheid had verworven bij de voorzittersverkiezingen van 2012.