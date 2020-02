Maggie De Block (Open VLD): "Gerepatrieerde Belgen moeten 14 dagen in quarantaine in Militair Hospitaal"

Vanavond heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in verband met het coronavirus een wereldwijde noodsituatie afgekondigd. Dat betekent niet dat we ons nu veel zorgen moeten maken, maar wel dat ontwikkelingslanden beter ondersteund kunnen worden.

"Deze griep door het coronavirus is besmettelijker, maar het is niet zo dodelijk als een gewone griep", aldus De Block. Een gewoon griepvirus maakt jaarlijks inderdaad meer dodelijke slachtoffers. "Het treft wel dezelfde mensen als een gewone griep: oudere mensen en mensen die een onderliggende ziekte hebben", zegt De Block nog. "Het gevaar van een virus is dat het terug kan muteren en dus nog gevaarlijker of net minder virulent kan worden. En daarom vertrouwt men het niet."

Bekijk hieronder het gesprek met Maggie De Block in "Terzake":