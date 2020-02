Van Eyck was de meester van het detail: speel het memoryspel en ontdek zes van zijn werken

Portret van Margareta Van Eyck, 1439 Dit is een portret van Margareta Van Eyck, de vrouw van Jan Van Eyck. Ze was 33 jaar toen hij het schilderde. Margareta kijkt de toeschouwer aan met een zelfzekere blik. Haar kledij verraadt dat ze rijk was. Ze draagt een rood kleed dat is afgezet met eekhoornbont. Haar haar is opgestoken in twee hoorntjes die met haarnetjes in dambordmotief worden bijeengehouden. Daarover ligt een linnen sluier met rushes. Je kunt de laagjes stof tellen, zo fijn zijn ze geschilderd. Van Eyck speelde graag met reflecties. Hier zie je in de ogen van Margareta de weerspiegeling van het raam waarlangs het licht naar binnen valt. Het werk is het eerste bekende portret van een schildersvrouw. Musea Brugge, Groeningenmuseum © www.lukasweb.be – Art in Flanders, foto Hugo Maertens Bekijk hier het portret tot in het detail.





De Madonna bij de fontein, 1439 Zijn voorgangers gebruikten vaak hele dunne laagjes goud om hun schilderijen te laten schitteren, maar Van Eyck slaagt erin om dit effect te bereiken met enkel olieverf. Op dit paneeltje zijn de subtiele glinstering van de geelkoperen fontein en het opspattende water erg realistisch geschilderd. Ook het borduursel met gouddraad op het eredoek dat achter Maria wordt omhooggehouden door twee engelen heeft een subtiele glans. Dit schilderij was erg populair in zijn tijd. Er zijn enkele kopieën en bewerkingen van bewaard gebleven. Een ervan is samen met dit werk te zien in de tentoonstelling. Het werd ongeveer een jaar later gemaakt in het atelier van Van Eyck. Musea Brugge, Groeningenmuseum © www.lukasweb.be – Art in Flanders, foto Hugo Maertens Bekijk hier het schilderij tot in het detail.





Heilige Franciscus ontvangt de stigmata, ca. 1430-1432 Het landschap op dit schilderij is tot in de kleinste details uitgewerkt. Het krijgt diepte door de stad die op de achtergrond is afgebeeld. Die stad is Jeruzalem. De details van de architectuur zijn zo bijzonder, dat sommige kunsthistorici denken dat Van Eyck Jeruzalem zelf heeft bezocht. En dat is mogelijk, want de kunstenaar maakte verre dienstreizen voor zijn werkgever Filips de Goede, de hertog van Bourgondië. Op de tentoonstelling zijn twee versies van het werk te zien. Een Bruggeling liet de werkjes maken om mee te geven aan zijn twee dochters die in het klooster traden. Philadelphia Museum of Art, John G. Johnson Collection, 1917 Bekijk hier het schilderij tot in het detail.





Portret van een man met blauwe kaproen, ca. 1428-1430 De man op dit portret is onopgesmukt weergegeven. Van Eyck heeft zijn stoppelbaard haartje voor haartje geschilderd. Toch moet hij een man van stand zijn geweest. Zijn kaproen, een populair hoofddeksel in die tijd, is ingekleurd met kostbare verf op basis van de blauwe edelsteen lapis lazuli. Hij houdt ook een ring vast, die hij vanuit het schilderij lijkt aan te reiken. Kunsthistorici vermoeden dat het werk gemaakt is voor een verloving. De manier waarop de man wordt afgebeeld, is typerend voor Van Eyck. Hij zit in driekwart profiel. Zijn bleke gezicht licht op tegen een donkere achtergrond. Daardoor komen de fysieke details nog beter tot hun recht. Muzeul National Brukenthal, Sibiu (Roemenië) Bekijk hier het portret tot in het detail.





De Annunciatie diptiek, ca. 1433-1435 De figuren die afgebeeld zijn op deze twee panelen, de aartsengel Gabriel en Maria, zien eruit als albasten beelden. Ze lijken uit het kader te komen. De driedimensionaliteit van de figuren wordt nog versterkt doordat ze weerspiegeld worden in de glimmende zwarte marmeren steen die achter hen staat. Van Eyck is een meester in het scheppen van illusies. Hij moet zich verdiept hebben in de wetenschappelijke theorieën over de werking van het licht. Opvallend is dat hij zijn kleurgebruik beperkt tot wit, oker, zwart en rood (voor het kader). Een combinatie die wellicht verwijst naar Apelles, de grootste schilder uit de Griekse Oudheid. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid Bekijk hier het paneel met aartsengel Gabriël tot in het detail. Bekijk hier het paneel met Maria tot in het detail.