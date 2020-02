Nederlandse leraren staken tegen de werkdruk en een teveel aan administratie

De leerkrachten zijn vooral ontevreden over de groeiende administratie, de hoge werkdruk en het tekort aan collega's. Ze eisen ook kleinere klassen.

Opvallend is dat de scholen zelf kunnen beslissen of de stakende leerkrachten een loon krijgen. In 45 procent van de scholen zou dat niet het geval zijn, de andere schoolbesturen steunen de staking wel. Er is ook een tussenvorm waarbij slechts een deel van het salaris betaald wordt.