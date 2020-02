Niet genoeg geld in Sint-Niklaas om 3.000 extra leerlingen plaats te geven

De katholieke scholengemeenschap WIJS! omvat 15 secundaire scholen in en rond Sint-Niklaas, met vestigingen in Lokeren en Stekene. Samen tellen de vestigingen nu al ongeveer 11.000 leerlingen en 1.800 personeelsleden. De groep maakt zich zorgen omdat de aantallen blijven stijgen. Er wordt verwacht dat er tegen 2024 een 3.000-tal leerlingen meer in de scholen zullen zitten. "Maar daar is geen geld genoeg voor", zegt Gertjan De Smet, directeur van de katholieke scholengemeenschap.

Niet genoeg geld

"We hebben overheidsgeld gekregen om ongeveer 700 plaatsen bij te maken de komende 2 jaar, maar dat wil ook zeggen dat we meer dan 2.000 plaatsen te weinig zullen hebben." Het is een heel grote uitdaging geeft de directeur aan: "Zeker omdat de overheid niet veel meer zal tussenkomen. Wij vragen meer uren en meer leraren, maar zeker ook meer plaats. Ik mag toch wel zeggen dat de overheid ons een beetje in de steek laat."

Naast het geldplaatje zijn er dus ook genoeg leraren nodig om die duizenden extra leerlingen te begeleiden. Ook daar knelt het schoentje: "Leerkrachten aantrekken en houden is een reusachtig probleem. We zien dat 1 op de 3 binnen de 5 jaar het voor bekeken houdt en het onderwijs verlaat."

Samenwerking

Om het stijgend aantal leerlingen toch aan te kunnen, willen de scholen van het katholieke onderwijsnet samenwerken. "We willen samenwerken op vlak van personeelsbeleid en lerarenbegeleiding. Iedere school heeft zijn eigen pedagogisch project waar we niet in tussen willen komen. Maar op andere vlakken gaan we samenwerken. De tijd is voorbij dat elke school op zijn eigen eilandje zit."

Online aanmelden en bijbouwen

Om de capaciteit van de scholen beter te benutten en om een sociale mix te krijgen, komt er een nieuwe online aanmeldingsprocedure voor de secundaire scholen. En om plaats te maken voor de extra leerlingen zal er bijgebouwd en gerenoveerd moeten worden.