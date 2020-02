De 55 andere emoji's zijn eigenlijk varianten van bestaande. Voortaan zijn mannen met (bruids)sluier of vrouwen in smoking, alsook een kerstvrouw, beschikbaar. U vindt de hele lijst hier terug.



Let daarbij ook op het nieuwe symbool voor twee knuffelende mensen én het typische Italiaanse handgebaar waarbij de vingertoppen gestrekt naar een denkbeeldig punt gaan (het sarcastische "Waar heb je het over?! Wie denk je wel dat je bent?! Och man, meen je dat nu?!" enz.).