Destelbergen heeft een recreatieverbod opgelegd in het Damvalleimeer omdat er opnieuw blauwalg in het water zit. Om het probleem kenbaar te maken aan bezoekers, haalden ze het waarschuwingsbord van deze zomer vanonder het stof. “Ik zie plots dat de blauwalg terug is door de hevige hitte”, lacht een wandelaar. “Ik denk dat ze daar toch een foutje hebben gemaakt.”

Merkwaardig

“De laatste zes jaar zijn er tijdens de zomermaanden verschillende problemen geweest met blauwalg”, getuigt een andere voorbijganger. “Ik kom hier al een jaar of dertig, maar dit is de eerste keer dat ik het probleem in de winter zie.” Toch kwam het probleem al vaker voor in koude periodes. Vorige winter had het Damvalleimeer ook last van blauwalg.

Bomen en planten

“We zien dat er een enorm compacte begroeiing is van struiken en bomen rond het meer”, vertelt burgmeester Elsie Sierens (Open VLD). “De bladeren van de bomen komen in het water terecht en dat zorgt voor voedingsstoffen. Eigenlijk moet de begroeiing aangepakt worden, zodat er meer luchtventilatie komt.”

Voor de gemeente maatregelen kan nemen, moeten ze eerst overleggen met Natuurpunt.