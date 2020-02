Paddo's, ijsbaden en naalden in je huid prikken gezond? "The Goop Lab" met Gwyneth Paltrow verkoopt "klinkklare onzin"

In nog een andere aflevering wordt beweerd dat je jonger kunt worden door naalden te prikken in je huid. De naalden zouden de energiebanen stimuleren waardoor je lichaam nieuw leven wordt ingeblazen. Ook dit is klinkklare onzin, aldus Finoulst. “Als dergelijke therapieën al een heilzame invloed hebben, dan is het allicht door de omkadering. De mensen liggen in het gras of op een tafel en krijgen sfeervolle muziek te horen. Daardoor geraken ze automatisch ontspannen.”