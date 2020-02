Nieuwe wetgeving moet gebruik van leugendetector regelen

"De vraag naar een wetgevend kader kwam er van polygrafisten, de politie én de magistratuur. Er wordt in ons land al sinds 2003 met de leugendetector gewerkt en het was zeker nuttig en nodig dat er een wettelijk kader kwam waarin alle voorwaarden worden vastgelegd. Voordat het wettelijk kader bestond, waren de leugendetectortesten namelijk geregeld in twee omzendbrieven. Het nadeel aan die brieven is dat er minder rechtszekerheid is, aangezien de inhoud van zo'n brief niet bindend is."