20 miljoen euro, 30.000 schuldvragen en 900 betrokkenen: waarom proces rond aanslagen bijna onhaalbaar lijkt

Ook de jury in de praktijk samenstellen, zal ongetwijfeld niet van een leien dakje gaan. Wie geloot wordt voor de jury, móét in principe zitten, maar iedereen mag wel argumenten aanhalen waarom hij of zij het beter niet doet. Dat gebeurde op het proces-Nemmouche, rond de aanslag op het Joods Museum, massaal. En sommige excuses werden ook aanvaard. Zo was er een vrouw die vertelde dat ze enkele weken vóór de aanslag nog een rondleiding kreeg van een van de dodelijke slachtoffers in het Joods museum. Het bracht haar te dicht bij de zaak die ze zou moeten gaan behandelen en dus werd ze gewraakt.

Maar daarnaast werd ook een vrouw gewraakt die zei dat ze in Brussel was op het moment van de aanslag, daar erg veel stress van had ondervonden en dat niet wilde herbeleven. Dat laatste excuus is erg bijzonder, als je het bekijkt in het licht van het proces rond de aanslagen. Want heel veel mensen waren in de buurt, of kenden iemand die slachtoffer was. De vraag is welke excuses de voorzitter op dit proces zal aanvaarden. Dat die excuses er zullen komen, staat vast. Want toegegeven: meer dan een half jaar dag in dag uit in een assisenhof zitten, soms tot laat ’s avonds en geconfronteerd met traumatiserende verhalen, daar heeft niet iedereen zin in.