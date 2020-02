PVDA-dokter Dirk Van Duppen neemt afscheid van het leven met boek: "Kankerdiagnose is als slag van de voorhamer"

En zijn belangrijkste realisatie? Zijn resultaten tegen de Big Pharma. “De prijs van geneesmiddelen is drastisch gedaald. Denk maar aan het HPV-vaccin.” Maar tegelijk zijn daar ook nog de grootste gevechten te leveren. “Dit gaat over je geld of je leven. Iedereen ziet dan de maffia voor zich. Dit is farma-banditisme.” Hij haalt het voorbeeld van Novartis aan (die het geneesmiddel ontwikkeld hebben dat bijvoorbeeld baby Pia nodig had). “De prijs is daar niet in verhouding. Het is ontwikkeld in Frankrijk, door openbare financiering en crowdfunding. Novartis heeft gewoon op het juiste moment de licentie verworven en de commercialisering gedaan.”