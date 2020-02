Roeiende broers terug thuis na oversteken van Atlantische Oceaan: “Onze band is sterker geworden”

Wat begon als een jongensdroom is werkelijkheid geworden: de broers Damien en Bernard Van Durme zijn in hun roeiboot de Atlantische oceaan overgestoken in minder dan 40 dagen tijd. Intussen zijn ze ook veilig en wel weer thuis. “Het doet iets met een mens”, klinkt het na hun groot avontuur.

Sterke band

“Onze band is sterker geworden”, vertellen de broers in het middagprogramma van Radio 2 Oost-Vlaanderen. “We hebben tijdens de tocht uiteraard wel een paar discussies gehad, maar omdat we broers zijn raakten die altijd snel opgelost. We kennen elkaar door en door.”

Comfortabel

De broers zijn tijdens hun tocht fel vermagerd. Damien verloor zelfs 25 kilogram. “Toch was het al bij al wel comfortabel”, klinkt het. “We hadden een goede cabine om in te slapen en het roeien viel ook goed mee. We waren dan ook goed voorbereid.”

Verse vis

De broers leefden iets minder dan 40 dagen volgens een strikt voedingsschema. “Dat was nodig, want we konden niet al te veel eten meenemen op de boot omdat dat extra gewicht is”, verklaren de broers. “We aten bijna alleen maar poedertjes. Het eten aan boord was voldoende om ons energiepeil hoog te houden, maar er ontbreekt wel vers eten natuurlijk. Daarom waren we heel blij dat er plots een vis op ons dek lag. Die hebben we dan ook met smaak opgegeten!”