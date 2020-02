Wat is er aan de hand in Luxemburg? Groothertogin Maria Teresa in oog van storm door "explosief" onderzoek

Wat is er in godsnaam sinds juni gaande in het kleine Groothertogdom Luxemburg? Media zijn al maanden in de ban van groothertogin Maria Teresa, echtgenote van groothertog Henri (64). Premier Xavier Bettel stelde een onderzoek in naar het reilen en zeilen van het personeel van het paleis, nadat was gebleken dat het personeelsverloop nogal aan de hoge kant lag.



Van 2014 tot 2019 vertrokken of moesten 51 hofmedewerkers vertrekken (de gepensioneerden niet meegerekend, en dat op een totaal van 110 medewerkers). Het personeel zou er de brui aan geven door het onhebbelijk veeleisende gedrag van de groothertogin. Maria Teresa zou temperamentvol zijn, met andere woorden een kort lontje hebben. Reden genoeg voor premier Bettel voor een doorlichting. Het hofpersoneel wordt immers betaald door de overheid (met belastinggeld dus). Er gaat naar verluidt 7 miljoen euro naar personeelskosten aan het hof.