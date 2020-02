Treinverkeer tussen Doornik en Moeskroen korte tijd onderbroken door 100-tal migranten

De politie is massaal ter plaatse gekomen en heeft een 50-tal mensen opgepakt. "De Dienst Vreemdelingenzaken is op de hoogte gebracht. De politiemensen zullen de opgepakte personen verhoren en overgaan tot identiteitscontrole. Momenteel is nog niets bekend over de nationaliteit van deze mensen", aldus politiecommissaris Philippe Hooreman.