Stations van Alken en Sint-Truiden krijgen nieuwe perrons

Binnenkort starten er in het station van Alken voorbereidende werkzaamheden. De eigenlijke vernieuwing van de perrons begint in juni. Eerst zal spoor 1 verhoogd en vernieuwd worden", zegt Frédéric Petit van Infrabel. "Spoor 2 volgt dan in de loop van het najaar. Dat spoor zal verlegd worden naar de andere kant van de overweg, aan de kant van Hasselt. Dat heeft als grote voordeel dat de overweg minder lang zal gesloten blijven. En dat is dan weer goed nieuws voor het andere verkeer", besluit Frédéric Petit



Hinder voor reiziger

Ook in het station van Sint-Truiden staan gelijkaardige werken op het programma dit jaar. Ook dat station krijgt nieuwe verhoogde perrons. De werkzaamheden zullen uiteraard wat hinder meebrengen voor de reiziger. Infrabel hoopt die tot een minimum te beperken. Van een bijkomend spoor tussen Hasselt en Sint-Truiden is voorlopig nog altijd geen sprake.