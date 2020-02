Drie beschuldigde artsen vrijgesproken op euthanasieproces in Gent, opluchting bij artsen: "Groot pak van mijn hart" 

De opluchting was van het gezicht van psychiater Lieve Thienpont af te lezen. Ze omhelsde vrienden, familie, haar advocaten. "Dit is een groot pak van mijn hart. Dat is 10 jaar dat wij dat meedragen", zegt ze in een eerste reactie. "Dat betekent 10 jaar zwijgplicht hebben, in geen enkele context konden we ons verweren en dat is uw tong afbijten. Het was al een hele opluchting om het te mogen brengen. En nu is het een ongelooflijke opluchting dat het achter de rug is. Ik ben ook onwaarschijnlijk gelukkig voor mijn kinderen en kleinkinderen dat ze de stempel van moordenaar niet moeten meedragen."