Snelle Nike-schoen wordt niet gebannen van Olympische Spelen, maar maken atleten met andere sponsors dan nog kans?

Wat heeft Nike gedaan om die "wonderloopschoenen" voor elkaar te krijgen? "We weten dat het speciale van de schoen in de zool zit. Die bestaat uit een speciaal soort schuim in combinatie met een koolstofplaat. Het schuim zelf kan energie absorberen en geeft veel meer terug in vergelijking met andere, klassieke loopschoenen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de Vaporfly in vergelijking met andere schoenen minder energie vereist. Het is de combinatie van de koolstofplaat en het schuim die het voordeel geeft, al is het onduidelijk wat het aandeel is van elk element."