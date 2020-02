Nu is het aan de jury, laatste woord beschuldigden: "Als u mij schuldig verklaart, krijg ik levenslang etiket moordenaar" 

"Het is een uniek proces", begint Jef Vermassen, die hier zijn 106e zaak voor het hof van assisen pleit. "We worden vervolgd voor moord, en het woord "moord" is hier niet uitgesproken. Meer nog, eigenlijk zou mijn cliënte vervolgd moeten worden voor seriemoord. Want ze heeft al 10, 20, 30 keer een verslag geschreven. Eigenlijk is ze dus een seriemoordenaar", stelt Vermassen cynisch. Hij weet hoe hij de assisenzaal kan bespelen. Soms met verheven stem, soms met een kwinkslag.

"Er is een duidelijk onderscheid tussen fysiek en psychisch lijden", benadrukt hij. "We zijn dat niet gewoon, maar psychisch lijden kan evenveel zeer doen. Soms zijn wij moe hé, we hebben dat hier ook al eens gezegd. Maar je moet je dat eens voorstellen dat dat alle dagen is. Dat had Tine."