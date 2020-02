Gevaar voor hacking? In verschillende ministeries werken computers nog met het verouderde en kwetsbare Windows 7

De meeste particulieren gebruiken een computer met het nieuwste besturingssysteem, Windows 10. Dat komt vooral omdat de pc’s en laptops die je vandaag in de winkel koopt, voorzien zijn van dat systeem. Bij bedrijven en administraties is dat anders. Daar moeten de computers één voor één een update krijgen. Dat vraagt tijd, en personeel.

Uit cijfers van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) blijkt dat 12 procent van de computers in ons land nog met het oudere systeem, Windows 7, werkt. Maar Microsoft is in januari gestopt met dat systeem te ondersteunen, en daardoor zijn die computers kwetsbaarder voor hacking.

Voor een deskundige is het eenvoudig om een computer die is uitgerust met windows 7 te besmetten met een virus. Het virus kan binnengeraken via een usb-sleutel of via een besmette mail. Hij kan ook de webcam van zijn slachtoffer openen.

In "Het Journaal" geeft een ethisch hacker daarvan een demonstratie, herbekijk hier de beelden: (lees verder onder de video)