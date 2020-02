Viroloog Johan Neyts: "Komende decennia zullen nog virussen verschijnen, we moeten ons bewapenen in vredestijd"

Aan de KU Leuven wordt tegen de klok gezocht naar een vaccin tegen het coronavirus. Viroloog Johan Neyts van het Rega-instituut baseert zich daarbij op een vaccin tegen gele koorts dat hij nu probeert aan te passen zodat het ook immuun maakt tegen het coronavirus. Hij is niet alleen, ook in de VS en Duitsland heeft men zich in de strijd geworpen. "Terzake" kreeg een blik achter de schermen van het lab in Leuven. Bekijk hierboven de reportage.