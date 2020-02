"Vleermuiseters" en "gele gevaar": anti-Chinees racisme verspreidt zich samen met het coronavirus

Het gaat er nog veel heviger aan toe in het Verre Oosten zelf. In Thailand, Maleisië en Indonesië wordt in online-petities opgeroepen om Chinezen het land uit te zetten. Op het Indonesische eiland Sumatra hangen aan hotels slogans zoals "Wij willen geen Chinese toeristen!" In Japan en Vietnam hangen winkels bordjes uit met "Chinezen niet toegelaten, wij willen hier geen virus."

Andere tweets in Maleisië beschouwen het virus als "een straf van god" voor de onderdrukking van de (islamitische) minderheid van de Oeigoeren in China of ergeren zich over wat ze "de extreme lompheid en storend gebrek aan hygiëne" van Chinezen beschouwen. (Lees verder onder de tweet.)