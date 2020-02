Nu Tournée Minérale morgen start, voor eens en voor altijd: is een glas rode wijn per dag nu gezond of niet?

En voor de wijnliefhebbers: er zitten wel degelijk gezonde stoffen in rode wijn, al mag het effect daarvan niet overschat worden. "Rode wijn wordt gemaakt van druiven en in de schil zitten polyfenolen, stoffen die ontstekingsremmend werken en celveroudering tegengaan. Daarom wordt wel eens gezegd dat rode wijn gezonder is dan witte wijn, want daarin worden geen druivenschillen gebruikt", zegt professor Rogiers.

"Maar de hoeveelheid polyfenolen in druiven en dus rode wijn is eigenlijk niet zo groot. In blauwe bessen, aardbeien, frambozen, groene thee en pinda's zitten veel meer antioxidanten. Eén glas rode wijn is dus niet ongezond, maar enkele druiven per dag zijn nog altijd een pak gezonder.