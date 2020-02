Drie scenario's voor Shopping 2 in Genk, voor het einde van het jaar moet er duidelijkheid zijn

Drie jaar geleden was er al een plan om de leegstand in Shopping 2 aan te pakken. Daar is toen uiteindelijk niets mee gedaan. Nu zijn er opnieuw voorstellen gedaan. En voor het eind van het jaar moet de knoop daarover zijn doorgehakt.

Nieuwe voorstellen

"Deze keer zijn er grondiger en ruimere scenario's", zegt schepen van Economie Toon Vandeurzen. "Het basic scenario is een opsmukbeurt en wettelijk alles in orde brengen. Het meest extreme plan is Shopping 2 afbreken en een nieuw gebouw zetten. Daartussen ligt een meer hybride oplossing. We gaan de scenario's ook uitgebreider laten onderzoeken deze keer, door een jurist, een bouwingenieur, een retailspecialist ... En zo hebben de mede-eigenaars veel meer argumenten om uiteindelijk een beslissing te nemen."

Complexe situatie

"Drie jaar geleden is er geen beslissing genomen over hoe het verder moest", zegt schepen van Economie Toon Vandeurzen. "Het is ook een complexe situatie. Er zijn meer dan 100 mede-eigenaars. En dan is het moeilijk om tot een overeenkomst te komen. Daarom hebben we nu afgesproken, en dat ook in een afspraak gegoten, dat er voor eind december 2020 gekozen moet worden uit de drie scenario's. Een studiebureau gaat die verder uitwerken. De stad betaalt 80 procent van de kosten, op voorwaarde dat voor het einde van het jaar de knoop wordt doorgehakt."