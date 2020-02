West-Vlamingen hebben zwaardere voet en rijden minder gedisciplineerd

West-Vlamingen rijden gemiddeld ook sneller binnen de bebouwde kom: 24 procent van de dodelijke ongevallen gebeurde binnen de bebouwde kom.

In de zomermaanden was er een piek in het aantal dodelijke ongevallen. "Ik dacht dat het te maken had met het enorme kusttoerisme, maar we zien dat het vooral de West-Vlamingen zelf zijn", zegt gouverneur Carl Decaluwé. "We hadden ook gedacht dat de autosnelwegen gingen meespelen omwille van het kusttoerisme, maar dat blijkt totaal niet correct te zijn: het is vooral op gewestwegen en gemeentewegen en in de bebouwde kom dat we slecht scoren."