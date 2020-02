Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept wereldwijde noodsituatie uit wegens coronavirus: wat betekent dit nu precies? 

Toch is het uitroepen van die noodsituatie absoluut geen reden tot paniek: de kans dat we hier griep krijgen, is vele keren groter en uiteindelijk maakt de griep in ons land elk jaar ongeveer 1.000 doden. Tegen de griep bestaat er wel een vaccin, tegen het coronavirus vooralsnog niet, al wordt daar hard aan gewerkt. En anderzijds bestaat de vrees dat het nieuwe virus zou kunnen muteren. Maar ook dat wordt nauwgezet opgevolgd. Overigens is er op dit moment nog geen enkel geval van de nieuwe longziekte bekend in België.

"Iedereen is altijd een beetje bang voor het onbekende," zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) daarover. "Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Je moet daar voorzichtig mee omspringen. We kennen dit virus nog niet, en dan zijn er altijd enkele verrassingen die eventueel om de hoek liggen te loeren."