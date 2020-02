Zonnepanelen zijn opnieuw populair, groei zit vooral bij bedrijven

Alles samen kwamen er in 2019 ruim 500 grote installaties bij. Minister Demir spreekt van een belangrijke doorbraak. "Een sneeuwbaleffect bij ondernemingen is onmisbaar om onze ambities waar te maken", zegt ze. Toch is Demir niet van plan bedrijven te blijven subsidiëren. In het Vlaams regeerakkoord staat dat de steun via groenestroomcertificaten in 2025 wegvalt.