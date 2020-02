Zwangere Guy staat dit jaar opnieuw op Couleur Café

2019 was hét jaar van Zwangere Guy. De "Brusselaar van het jaar" bracht maar liefst twee albums uit: "Wie is Guy?" (in het voorjaar) en "Brutaal" (aan het eind van het jaar). Hij verkocht vijf keer de AB in Brussel uit en speelde bij het begin tijdens de zomer een indrukwekkend concert in zijn thuisstad op Couleur Café. En dat mag hij dit jaar nog eens overdoen. Fans noteren vrijdag 26 juni in hun agenda.