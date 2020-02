Democraten kiezen uitdager van Trump via primary's en caucuses, maar hoe werkt dat precies?

De verkiezingskoorts in de VS stijgt. In 2020 kiezen de Amerikanen een nieuwe president. De Republikein Donald Trump is kandidaat om zichzelf op te volgen, maar wie wordt zijn uitdager? De Democraten moeten hun kandidaat nog kiezen in een hele reeks voorverkiezingen. Hoe werkt dat nu precies, die voorverkiezingen? En bij uitbreiding: de hele Amerikaanse stembusgang? We leggen het in onderstaande video voor u uit: