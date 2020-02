Amerika kiest: van de eerste voorverkiezing tot de stembusgang op 3 november, een tijdslijn

De Republikeinen houden hun conventie in Charlotte in North Carolina. Willen de Republikeinen opnieuw de president leveren, dan is het erg belangrijk dat ze in North Carolina winnen. Het is zo goed als zeker dat Donald Trump opnieuw de kandidaat-president is voor de Republikeinse partij. De conventie is dan ook eerder een momentum om de neuzen allemaal in dezelfde richting te krijgen. Na de Republikeinse conventie start de definitieve kiescampagne voor 3 november.