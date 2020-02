Boris Johnson: "Ondanks de hobbels op de weg ben ik er zeker van dat we zullen slagen"

Johnson zei begrip te hebben voor zowel de voor- als tegenstanders van de brexit. "Het is mijn job om het land nu samen te brengen. Het belangrijkste nu is zeggen dat dit geen einde is, maar een begin", klonk het optimistisch. "Dit is het moment waarop de dag aanbreekt en het gordijn opengaat voor een nieuw bedrijf van ons groot nationaal toneelstuk."

Volgens Johnson is de Europese Unie de voorbije 50 jaar geëvolueerd in een richting die niet meer bij het Verenigd Koninkrijk past. Hij is er naar eigen zeggen van overtuigd dat de Britten nu hun eigen kracht en mogelijkheden zullen herontdekken. "Niet omdat we de aandacht willen afleiden van wat onze Europese vrienden ondernemen. Wij willen dat dit het begin is van een nieuw tijdperk van vriendschappelijke samenwerking tussen de EU en een energiek Verenigd Koninkrijk."

De Britse premier vindt dat zijn land ongelooflijke troeven heeft. "Ik ben ervan overtuigd dat we deze kans zullen omtoveren in een ongelooflijk succes. Ondanks de hobbels op de weg ben ik er zeker van dat we zullen slagen."