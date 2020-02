Bouwsector staat voor "4e industriële revolutie": "Woningen uit 1995 zijn al serieus verouderd"

Door de nieuwe technologieën is er op dit moment geen evolutie maar eerder een revolutie, stelt Ingelaere vast. “Vroeger stegen alle eisen in de bouw gestaag. Vergelijk het met een auto uit 1995, die is niet meer te vergelijken met een auto van nu. Dat is ook zo met woningen. Een woning uit 1995 is technologisch al serieus achtergesteld in vergelijking met woningen die nu gebouwd worden.”

Concreet worden in de bouwsector meer en meer digitale technologieën gebruikt, bijvoorbeeld om met computermodellen een gebouw volledig te ontwikkelen en om muren in beton te printen.

Om met die nieuwe technologie te werken, is er ook gespecialiseerd personeel nodig. Jean-Pierre Waeytens benadrukt dat er “zeer bekwame mensen” werken in de Belgische bouwsector. Tegelijk stelt hij vast dat de bouw te weinig mensen vindt. Om dat op te lossen, oppert Waeytens opnieuw het idee om meer met freelancers te gaan werken in de bouwsector. Een voorstel dat eerder al op een koude steen viel bij de vakbonden.

