Antwerpse komiek Thomas Smith met Britse roots: "Om middernacht ga ik wenen in foetushouding op de grond"

"Ik voelde me heel slecht na de uitslag van het brexitreferendum in 2016 en heb het hele proces gevolgd. Toen ze bij de laatste verkiezingen de kans kregen om terug te keren en het toch niet deden, heb ik het losgelaten", vertelt Smith. Dat loslaten betekent echter niet dat Smith akkoord gaat met de gang van zaken. "Ik heb het gevoel dat er iemand de verkeerde afslag heeft genomen en de passagiers in de auto waarschuwen: "Stop, je rijdt verkeerd! Terugdraaien!"".

"Het valt mij trouwens op dat de brexit in de supermarkten al lang een feit is. Sinds een half jaar staan de Engelse producten niet meer tussen de gewone producten maar tussen de opgelegde jalapeños, de Aziatische producten en de chilibonen", lacht Smith.

Wat hij straks om middernacht gaat doen? "Wenen, wenen, wenen en in foetushouding op de grond", grapt de comedian.