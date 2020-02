Eerste stap naar proces aanslagen 22 maart: binnenkort uitspraak over bijzondere opsporingsmethoden van agenten

Op de zitting waren onder meer de 13 verdachten uitgenodigd. Amper één van hen is komen opdagen, de anderen werden vertegenwoordigd door hun advocaten of daagden helemaal niet op. Bij de burgerlijke partijen was de opkomst talrijker: slachtofferverenigingen Life4Brussels en V-Europe, die respectievelijk een 250-tal en een 200-tal slachtoffers verenigen, hadden verschillende advocaten gestuurd. In totaal waren er voor de slachtoffers een 20-tal advocaten present. Enkele burgerlijke partijen waren ook in persoon aanwezig.

Anthony Mallego, de advocaat van één van de slachtoffers, liet na afloop van de zitting weten dat hij weinig opmerkingen had: "Het gaat om een vertrouwelijk dossier, dus ik heb niet het recht om alles te kunnen bekijken. Maar wat we hebben kunnen bekijken, was in orde."