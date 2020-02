Hoe groot is de kans dat het coronavirus zich nu in ons land zal verspreiden? Een antwoord op de meestgestelde vragen

Dat het coronavirus vroeg of laat in ons land zou opduiken, was niet uit te sluiten. Op 4 februari raakte bekend dat er een besmetting vastgesteld was bij een Belg, een van de negen landgenoten die twee dagen eerder uit de Chinese stad Wuhan gerepatrieerd waren. De patiënt vertoont geen symptomen en verkeert in goede gezondheid. De acht andere Belgen testten negatief.

De Belgen die uit Wuhan zijn geëvacueerd, zijn bij aankomst in ons land onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Dat betekent dat ze in een afgezonderde ruimte zitten waar ze net zo lang worden vastgehouden tot vaststaat dat ze niet met het virus besmet zijn. Het is via die medische check-ups dat de besmetting kon worden vastgesteld, nog voor de patiënt symptomen vertoonde.

De kans dat het virus zich nu verder bij ons verspreidt, is vrij klein. De besmette patiënt moet nog 14 dagen in quarantaine blijven. Dat is de tijd dat het virus kan worden overgedragen op andere mensen. Daarna is hij virusvrij. Voor de acht andere Belgen, die dus negatief testten, gelden uit alle zekerheid nog voorzorgen. Zo dragen ze nog mondkapjes.

Mensen die recent in China waren en terugkeerden op andere manieren dan via repatriëring door de overheid, worden niet getraceerd of opgevolgd, die controle is heel moeilijk. Ze kunnen gewoon terug naar school of gaan werken. Volksgezondheid vraagt dat mensen die binnen de 14 dagen na hun terugkeer uit China symptomen vertonen, hun huisarts bellen.

Ons land heeft procedures uitgewerkt die voorschrijven wat er in het geval van een besmetting moet gebeuren. Alle huisartsen en ziekenhuizen hebben die procedures gekregen en weten hoe ze moeten handelen. De KU Leuven heeft een referentielaboratorium dat in staat is het virus snel te herkennen. Er zijn twee referentieziekenhuizen (Sint-Pieters in Brussel en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen) waar patiënten die met het virus besmet zijn in veilige omstandigheden kunnen worden opgevangen en behandeld.