De expo van het jaar of een kleurrijke beestenboel in Brussel? Dit heeft het weekend voor u in petto

Éindelijk is het zover: de grootste expo over Jan Van Eyck ooit gaat open voor het grote publiek. 13 van de 23 resterende schilderijen hangen bij elkaar, in het MSK in Gent. Toegegeven, een paar van zijn bekendste werken zijn niet te zien: het (vermoedelijke) zelfportret blijft in Londen, "De maagd van kanselier Rolin" in Parijs.